Recension littéraire – L’antilivre ultime de Cormac McCarthy «Stella Maris» vient compléter «Le passager», publié ce printemps. L’auteur de «La route», feu Cormac McCarthy, ne cesse de dérouter. Avec brio. Philippe Villard

Décédé le 14 juin, Cormac McCarthy était très avare d’apparitions médiatiques. Ce portrait remonte déjà à 2011. GETTY IMAGES

Cormac McCarthy, décédé en début de semaine, se plaisait à cultiver l’art de retrouver ses lecteurs en des points où il ne leur a surtout pas donné rendez-vous, leur proposant une sorte d’audacieux et déconcertant «qui m’aime me suive» pour aller explorer avec lui des territoires littéraires à chaque fois un peu plus improbables.