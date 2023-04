Événement public et gratuit – L’Antiquité prend des airs de fête populaire sur la Treille La Nuit Antique se prolonge samedi, jusqu’à 17 h, à l’entrée de la Vieille-Ville de Genève. L’histoire prend une dimension ludique. Luca Di Stefano

Chez SPQHair, les coiffeuses reçoivent sans rendez-vous. Et on repart avec une coupe style impératrice. FRANK MENTHA

Une odeur de sanglier à la broche, des personnages en toge et sandale de cuir, un forgeron, un tailleur de pierre. Et même des spécialistes de la chaussure antique. Aucun doute, la promenade de la Treille vit à une autre époque jusqu’à samedi, 17 heures.

Après deux annulations pour cause de pandémie, la Nuit Antique a retrouvé sa place. Celle au contact de la population. «Cet événement témoigne de ce qu’est l’étude de la science de l’antiquité. Nous l’organisons avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux», salue Jean-Quentin Haefliger, président du comité d’organisation.

Les chaussettes des Romains

Sous les tentes qui occupent l’esplanade, aucun entre-soi académique. Ici, historiens, archéologues, étudiants, doctorants et anciens du Département des sciences de l’antiquité de l’UNIGE invitent à une vraie fête populaire. Quant à la dimension ludique, elle débute avec les noms des ateliers.

Tout savoir sur la mode de l’époque: les historiens partagent leur savoir. FRANK MENTHA

Commençons par une séance d’Archéofashion où l’on apprend notamment que les chaussettes existaient à l’Antiquité – les légionnaires sont montés jusqu’au nord de l’Angleterre, comment auraient-ils pu s’en passer? – ou que l’urine de la population était collectée pour fixer les couleurs sur les tissus.

«Nous organisons cet événement avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux» Jean-Quentin Haefliger, président du comité d’organisation de la Nuit Antique.

Tiens, un docteur en archéologie passe par-là, enveloppé dans une étoffe aussi élégante que malcommode. «La toge indique le statut social et l’âge de l’homme qui la porte», explique Jean-Quentin Haefliger, vêtu quant à lui d’un chiton, à savoir une simple tunique en lin. Sur la toge qu’il décrit, les ourlets sont de couleur pourpre. «Cette couleur était réservée aux sénateurs, poursuit celui qui est par ailleurs conservateur au Musée de la Réforme. Et la teinture pourpre était produite à l’aide du murex, un coquillage que l’on laissait sécher au soleil jusqu’à ce qu’il devienne une pâte visqueuse.»

L’Antiquité avait ses influenceurs

À côté, la tradition du jeu de mots chère aux coiffeurs a été respectée. Sous une tente, des étudiantes en CFC de coiffure reçoivent sans rendez-vous à SPQHair, un salon un peu spécial. Durant des mois, elles se sont entraînées à reproduire boucles, tresses et chignons de l’époque et à manipuler les attaches, les couronnes et diadèmes que les femmes arboraient autrefois. «Durant l’Antiquité, deux canaux permettaient de véhiculer les images: les pièces de monnaie et les sculptures des empereurs et des membres de leur famille que l’on trouvait dans chaque ville», explique Nina Nicole, elle aussi membre du comité d’organisation.

L’événement ne pouvait se passer du légionnaire romain. FRANK MENTHA

En somme, l’époque avait ses modes passagères, avec ses influenceurs et influenceuses. D’ailleurs, le visage glabre du début de l’Antiquité a occasionnellement laissé place au port de la barbe – style philosophe grec – dans la deuxième partie de la période s’étalant de l’invention de l’écriture (3300 av. J.-C.) à la chute de l’Empire romain (476 ap. J.-C.) . En revanche, hors de question d’arborer le catogan chez les Romains. «Les cheveux longs, c’était pour les barbares hirsutes», rappellent les historiens.

Cette Nuit Antique est aussi l’occasion de parler chaussure. Mais attention, pas avec n’importe qui. Serge et Marquita Volken sont des experts mondiaux. Ils ont créé à Lausanne, le musée de la chaussure, 5000 ans d’histoire réunis dans 11 m² (le plus petit musée de Suisse). L’épouse a rédigé une thèse sur le sujet. Le mari, lui, se définit en «médecin légistes de la vieille godasse». Tous deux exposent les nombreux modèles reconstitués et partagent leurs connaissances infinies sur l’évolution des modèles, le cuir, les clous qui parsemaient les semelles, les techniques de fabrication…

Serge et Marquita Volken ont acquis un savoir encyclopédique sur les chaussures antiques. FRANK MENTHA

Parce que l’artisanat occupait une place centrale durant l’Antiquité, le tailleur de pierre, le forgeron et le céramiste reproduisent ces gestes fascinants et oubliés. La Nuit Antique aborde également les thématiques de la cuisine, de la science ou de l’écriture et propose, bien sûr, des visites thématiques. Les organisateurs avaient promis que l’on découvrirait «l’Antiquité autrement». Promesse tenue.

Le tailleur de pierre s’attaque à un bloc de granit. FRANK MENTHA

