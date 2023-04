Industrie du divertissement – L’antiwoke Ron DeSantis a-t-il dépassé les limites contre Disney? Dans sa vendetta contre le géant du divertissement, le gouverneur républicain de Floride est de plus en plus lâché par les siens. Virginie Lenk

Walt Disney World à Orlando, en Floride, emploie 75’000 personnes. Il est le plus grand employeur sur un seul site des États-Unis. AFP/BRYAN R.SMITH

De Ron DeSantis ou de Disney, qui aura la peau de l’autre? La guerre ouverte que le gouverneur de Floride mène contre la toute-puissante entreprise a tourné mercredi à un divorce définitivement consommé, avec l’annonce de Disney d’attaquer en justice le ténor dur de la droite américaine. Et on ne voit plus, à ce stade, comment apaiser les esprits.