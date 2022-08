Débat en Allemagne – L’Apache Winnetou symbolise-t-il le racisme colonial? Le personnage des romans de Karl May, très populaire chez les Allemands, est au centre d’une polémique qui divise le pays sur son passé colonial et l’appropriation culturelle. Christophe Bourdoiseau - Berlin

Image extraite du film «D ER jUNGE H ÄUPTLING W INNETOU», de Mike Marzuk. La sortie en août de cette adaptation cinématographique et de livres inspirés du célèbre roman de Karl May a mis le feu aux poudres. Leonine Studios

Deux petits livres retirés de la vente et c’est tout un mythe qui s’effondre. Winnetou, un chef de tribu Apache imaginaire dont les histoires de Far West écrites par Karl May à la fin du XIXe siècle ont bercé la jeunesse de millions de germanophones, s’est transformé tout à coup en symbole du racisme colonial.