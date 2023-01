Musique – L’apocalypse pop, bande-son de la crise climatique Portée par de nombreux artistes comme Billie Eilish ou Childish Gambino, cette nouvelle tendance musicale aide la jeune génération à canaliser son écoanxiété. Julie Huon/LeSoir/LENA

Billie Eilish: une des artistes représentantes de l’apocalypse pop. KEYSTONE

Solastalgie, dystopiacore: elle en génère des mots nouveaux, dis donc, la fin du monde (1). Et voici qu’après l’été 2022 – le plus chaud de nos vies et peut-être le plus froid du reste de nos vies –, elle accouche à présent d’une grosse tendance musicale, l’apocalypse pop, qu’écoute en boucle toute la génération de Greta Thunberg.