Il y a cinquante ans – L’apôtre du LSD arrêté à Villars et emprisonné à Lausanne Timothy Leary, qui a longtemps glosé sur les bienfaits de la drogue découverte par des chercheurs suisses, avait trouvé refuge sur les hauts d’Ollon. Christophe Boillat

Libéré de prison, Timothy Leary se confie à la «Feuille d’avis de Lausanne». DR

Coup de tonnerre en ce début juillet 1971 dans la station paisible de Villars: policiers locaux et membres de la sûreté vaudoise arrêtent un sulfureux citoyen américain. C’est Timothy Leary, ancien prof de psychologie d’Harvard, communément surnommé le pape ou l’apôtre du LSD. Le quinquagénaire est le plus célèbre partisan dès les sixties du LSD, à qui il prête des bienfaits thérapeutiques et spirituels. Il prône donc son utilisation régulière pour éveiller sa conscience. Le diéthyllysergamide a été mis au point en 1943 par Albert Hofmann et Arthur Stoll, chercheurs suisses chez Sandoz.