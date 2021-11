Portrait de Samira Marquis – L’apôtre d’une nouvelle culture à la Vaudoise aréna De l’Iran à la Suisse, la nouvelle présidente du conseil d’administration du Centre sportif de Malley a puisé son ambition dans une lignée de femmes. Chloé Din

Dans l’architecture épurée de la Vaudoise aréna, Samira Marquis, nouvelle présidente du conseil d’administration du Centre sportif de Malley SA. Odile Meylan

Dix heures du matin, à la Vaudoise aréna. Entre les murs blancs et les baies vitrées, les bruits de pas résonnent dans le vide. Le fief du Lausanne Hockey Club est un palais d’eau et de glace qui attend encore son heure. Ce sera en septembre 2022, lorsque le chantier de la piscine sera enfin achevé. Samira Marquis se fait guide pour une petite visite, mais elle se familiarise tout juste avec les lieux. Son arrivée au Centre sportif de Malley (CSM) remonte à peine au 15 septembre, en tant que nouvelle présidente du conseil d’administration.