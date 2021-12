Mon épicerie, tout un monde – L’appel de la Sicile en plein cœur de Morges Sebastiana Politino-Renga est presque née en Suisse mais garde une moitié de son âme dans l’île de ses parents. Ses oranges sont connues à la ronde. Lise Bourgeois

À Morges, les Politino tiennent une épicerie-traiteur qui met en avant les saveurs de la Sicile. Sebastiana (au centre) a appris à cuisiner avec sa mère. Patrick Martin

Sebastiana Renda avait 2 ans et demi quand ses parents l’ont emmenée de son Italie natale à Yverdon. Mais c’est pendant ses vacances d’été en Sicile, dans sa province de Catania, qu’elle a rencontré Sebastiano Politino. Presque adolescente, elle s’est mariée avec lui et il l’a rejointe en Suisse: «Au début, il avait un peu de peine avec le climat beaucoup plus froid et la nourriture suisse. Les sauces, on n’est pas habitués en Sicile», raconte-t-elle.