Vérification impossible – L’application Certificate Covid est en panne L'application développée par l'OFSP permettant de prouver une vaccination ou un test négatif ne fonctionne plus actuellement. Les techniciens fédéraux tentent de résoudre le problème. Irena Jurinak DÉVELOPPEMENT SUIT

Tamedia

Toute personne qui souhaite actuellement faire vérifier son certificat Covid via l'application Cert Covid voit apparaître le message suivant: «Certificate with invalid signature». Et cela se passe un vendredi soir, alors que de nombreuses personnes se rendent au restaurant ou sortent en ville.

L'Office fédéral de l'informatique, des systèmes et de la télécommunication confirme la panne. La durée et la cause de cette dernières sont encore inconnues, mais les techniciens travaillent déjà d'arrache-pied pour trouver une solution.

Depuis septembre, un certificat est exigé pour l'accès du public en intérieur. Les personnes vaccinées, récupérées et testées peuvent prouver la validité de leur certificat via Covid Cert. L'application affiche un code QR, que les organisateurs, les restaurateurs ou les cinémas ont la possibilité de vérifier.

Irena Jurinak ist seit 2015 Newsredaktorin und Online-Blattmacherin bei Tamedia. Sie hat in Zürich Politologie, Germanistik und Publizistik studiert.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.