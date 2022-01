Un Lausannois crée Sportunity – L’application qui facilite la pratique du sport Via un dispositif connecté, chacun peut s’initier ou se perfectionner dans l’activité sportive de son choix. Une idée qui a germé dans la tête de Vincent Matringe. André Boschetti

Vincent Matringe, fondateur de Sportunity, aimerait que d’autres complexes sportifs que celui de la rue de Genève à Lausanne soient prochainement créés dans le canton et ailleurs. FLORIAN CELLA

Il fallait d’abord en avoir l’idée. Puis faire preuve de beaucoup de persévérance pour la développer. Et, enfin, être très sûr de soi et de l’utilité de son projet pour réussir à trouver l’argent nécessaire pour le concrétiser. Des qualités que n’ont cessé de montrer Vincent Matringe (35 ans) et ses deux cofondateurs – sa sœur Laura et Nicolas Smit – de la société Sportunity, depuis la genèse de cette aventure.