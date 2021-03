Lutte contre la pandémie – L’application SwissCovid passera-t-elle l’hiver? La loi stipule que l’application sera supprimée si elle ne démontre pas son efficacité. Avec des chiffres qui stagnent, le bilan est mitigé. Emmanuel Borloz

Un passant regarde sur son smartphone l’application SwissCovid alors que des personnes font la fête lors d’une soirée d’été, le samedi 27 juin 2020, dans le quartier du Flon à Lausanne. SwissCovid est une application mobile de suivi des contacts mise en place en Suisse lors de la pandémie de Covid-19. KEYSTONE

L’application de traçage de la Confédération SwissCovid fait face à un défi de taille: elle doit prouver son efficacité pour ne pas disparaître. SwissCovid? On l’avait presque oubliée. Il faut dire que l’appli, conçue à l’EPFL en un temps record et lancée en grande pompe en juin dernier, ne déchaîne plus les passions.

L’an passé, c’était pourtant l’appli gratuite la plus téléchargée du pays, à en croire Apple. Mais à l’heure de la campagne de vaccination, des interrogations sur les méthodes de traçage au sens large et de la levée progressive des restrictions, les débats autour des tops et des flops de SwissCovid sont passés au second plan.