Vital été (7/41) – L’apprenti mécatronicien fan de théâtre joue le premier rôle à Moiry À 23 ans seulement, Lionel Tissot est membre de l’Exécutif de son village. Un engagement pour la collectivité qu’il vit comme une seconde nature. Maxime Schwarb

À 23 ans, le citoyen de Moiry Lionel Tissot est l’un des plus jeunes municipaux du canton, avec des responsabilités qui sont très rarement entre les mains de la nouvelle génération accaparée par les études et les loisirs. Chantal Dervey

Quand on s’apprête à interviewer un membre d’un Exécutif, on s’attend la plupart du temps à rencontrer quelqu’un aux cheveux gris – ou plus de cheveux du tout! – pour nous ouvrir la porte de son village et en vanter les charmes avec un solide accent vaudois. Ces clichés, Lionel Tissot les balaie tous d’un revers de main, même s’il est déjà un «notable» du haut de ses 23 ans, bien assis dans son fauteuil de municipal.