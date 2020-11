Plus de formation professionnelle – L’apprentissage a été sauvé des griffes du virus Les mesures d’encouragement à prendre des apprentis ont fonctionné, annoncent les conseillers d’État Cesla Amarelle et Philippe Leuba. Lise Bourgeois

Chef de l’enseignement postobligatoire, Lionel Eperon a commenté les chiffres annoncés par les deux conseillers d’État Philippe Leuba (tout à gauche) et Cesla Amarelle. Jean-Bernard Sieber/ARC

Malgré le choc du semi-confinement de ce printemps, le nombre de nouveaux contrats d’apprentissage a augmenté de 1,3% par rapport à l’an dernier, culminant à 6469 au 15 novembre, contre 6388 en 2019. Un vrai tour de force, à en croire les conseillers d’État Cesla Amarelle et Philippe Leuba, qui ont annoncé la bonne nouvelle ce lundi matin en conférence de presse. Les responsables de la formation et de l’économie ont détaillé les mesures étatiques qui ont permis de sauver l’apprentissage pour 2020 au moment où le pire s’annonçait. Le dispositif phare, financé à hauteur de 16 millions, consiste dans la prise en charge par l’État de la moitié du salaire des apprentis pendant une année.

«L’apprentissage est le pied à l’étrier de la vie professionnelle.» Philippe Leuba, conseiller d’État en charge de l’économie

Au total, 3837 entreprises ont fait appel à cette aide, ce qui a permis cet honorable résultat alors que les projections au printemps affichaient un recul de 26% par rapport à l’année précédente. Pour Cesla Amarelle, l’élan de rattrapage qui a eu lieu «malgré la crise profonde» est particulièrement à saluer: «Je suis fière et soulagée», dit-elle tout en remerciant les entreprises qui ont joué le jeu et l’administration qui a notamment consenti de gros efforts de coaching auprès des jeunes. Philippe Leuba renchérit en rappelant que pour beaucoup de jeunes, «l’apprentissage est le pied à l’étrier de la vie professionnelle». Parmi les autres mesures d’encouragement, le report du délai pour la signature des contrats du 31 juillet au 15 novembre a également porté ses fruits, permettant de faciliter les décisions des employeurs.

Mille places

Annoncée un jour avant la date à laquelle aurait dû s’ouvrir le traditionnel salon des métiers, cette belle victoire en termes de nouveaux contrats ne doit cependant pas cacher les défis qui restent à relever, crise ou pas. Cesla Amarelle rappelle que l’essor de la formation professionnelle figure en priorité des priorités du programme de législature du Conseil d’État. L’objectif est de redorer le blason de cette voie, tandis que celle des études continue d’être préférée dans le canton avec, au bout du compte, un taux global de certification des jeunes avant l’âge de 25 ans encore trop bas.

«Je suis fière et soulagée.» Cesla Amarelle, conseillère d’État en charge de la formation

Patron de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), Lionel Éperon évoque les onze mesures qui ont déjà été décidées en 2019 et les cinq nouvelles de 2020 pour faire comprendre aux jeunes que l’apprentissage est aussi une voie d’avenir. Et il pointe les progrès accomplis: «Nous constatons que depuis trois ans, et de façon constante, le nombre de jeunes qui choisissent une mesure dite de transition, c’est-à-dire une formation sans certificat au bout, est en baisse.» Cela veut dire que l’apprentissage «gagne des parts» dans les choix d’orientation des jeunes. Enfin, parmi ses axes de travail, le Conseil d’État veut créer lui-même des places. Il s’était fixé le nombre de 1000 en 2017, il en est aujourd’hui à 950.