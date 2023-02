Il faut se méfier de l’eau qui dort. Cette logique mérite d’être appliquée pour l’élection complémentaire à la Municipalité de Nyon. Méfions-nous. Si elle paraît sans grand enjeu, ce n’est qu’un leurre.

Le dimanche 26 février, le corps électoral devra choisir qui remplacera la Verte Elise Buckle. Le scrutin se résume à un classique duel gauche-droite qui en ressemble à tellement d’autres. D’un côté, la Verte Valérie Mausner Léger, qui croit au pouvoir des fleurs et qui enrobe toujours ses explications de mille soins. De l’autre, Olivier Riesen, un PLR qu’on taxera facilement de radical bon teint, consensuel à souhait et qui dans ses atouts vante sa «chaleur humaine» et sa «convivialité».

Le résultat du scrutin ne provoquera même pas un renversement de majorité. La droite pourrait éventuellement gagner un troisième siège pour rééquilibrer les forces avec une gauche toute-puissante depuis les dernières communales.

Quand on place la campagne en cours dans la perspective des élections générales de 2026, elle en devient passionnante. Car c’est là qu’est le véritable enjeu.

Quand on place la campagne en cours dans la perspective des élections générales de 2026, elle en devient passionnante. Car c'est là qu'est le véritable enjeu.

En 2026, la Ville de Nyon vivra un événement dont rêvent pas mal de politiciens aux dents longues: le départ de Daniel Rossellat. Il apparaît certain que le syndic, élu en 2018, se retira des affaires politiques. Il ne sera pas le seul. L’Indépendant Claude Uldry a déjà annoncé qu’il vivait sa dernière législature. La socialiste Stéphanie Schmutz devrait aussi logiquement laisser sa place après quinze ans à la Municipalité.

Si Olivier Riesen devait être élu dans une semaine, il dopera les ambitions de son parti après l’échec cuisant de 2021. Il se profilera surtout comme favori de son camp pour succéder à Daniel Rossellat en cas de reprise de la majorité.

Si par contre Valérie Mausner Léger l’emporte, elle profitera de la prime au sortant en 2026. La gauche limiterait ainsi les risques de se retrouver en minorité. Si la plateforme PS-Verts confirme son succès des dernières communales, son collègue de parti Pierre Wahlen semble aujourd’hui le mieux placé pour s’asseoir sur le trône du syndic.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

