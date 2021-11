Sport pour nous – L’aquagym est-elle bénéfique pour tout le monde?

L’essayer, c’est l’adopter. C’est en tous les cas ce qu’il faut croire quand on écoute les participants au sortir d’une séance d’aquagym. En plein essor, la discipline ne cesse de gagner des adeptes. D’abord considérée comme une pratique thérapeutique – ce qu’elle demeure largement –, l’aquagym s’est démocratisée.

«Cela fait trois ans que je m’y suis mise. Il est plus facile de se mouvoir dans l’eau. Comme je souffre des genoux, cela me fait beaucoup de bien», résume une soixantenaire, qui pourrait se muer en porte-parole d’une grande majorité de pratiquantes. «Les hommes ont effectivement toujours été plus sceptiques. Mais de plus en plus de couples viennent suivre les cours», constate Dominique Bron, monitrice depuis plus de trente ans.