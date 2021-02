Football – Lara Dickenmann va mettre un terme à sa carrière La meilleure joueuse suisse de l’histoire a annoncé qu’elle raccrocherait ses crampons l’été prochain. La Lucernoise fêtera son 36e anniversaire en novembre prochain. Renaud Tschoumy

Lara Dickenmann et le ballon rond, une passion de toujours. AFP

Meilleure joueuse de l’histoire du football fémin suisse, Lara Dickenmann a décidé de raccrocher ses crampons au terme de la saison. Elle fêtera ses 36 ans le 27 novembre prochain.

La Lucernoise a expliqué sur le site de la télévision alémanique sfr.ch qu’il lui apparaissait que c’était le bon moment pour arrêter. «Le feu pour le football brûle toujours en moi, a-t-elle dit. Malgré tout, je sens que c’est le bon moment pour mettre un terme à ma carrière.»

Cette annonce ne représente pas vraiment une surprise. Lors des dernières saisons, elle a souvent été gênée par des blessures ou la maladie (ligament croisé déchiré et grave problème d’appendicite, entre autres). Elle avait d’ailleurs perdu sa place de titulaire au VfL Wolfsburg, où son contrat n’a pas été renouvelé.

Six finales de Ligue des champions

Après avoir effectué ses classes juniors à Kriens (1993-2000), puis à Sursee (2000-2006), Lara Dickenmann est ensuite partie pour les États-Unis, où elle a successivement joué pour les New Jersey Wildcats (2006-2007) et le Jersey Sky Blue (2007-2008).

De retour en Europe dans la peau d’une joueuse professionnelle, elle a disputé une partie de saison avec le FC Zurich (2008-2009), avant de s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais, dont elle portera le maillot pendant un peu plus de six saisons (2009-2015, 185 matches/77 buts). Elle a ensuite été transférée à Wolfsburg, pour qui elle a marqué à ce jour 24 buts en 120 matches, et qui sera donc sa dernière station.

Dans sa carrière, Lara Dickenmann a remporté un titre de championne de Suisse avec le FC Zurich, puis sept titres de championne et quatre Coupes de France avec l’OL, enfin quatre titres de championne et cinq Coupes d’Allemagne avec Wolfsburg.

Elle a surtout participé à six finales de Ligue des champions (quatre avec l’OL, deux avec Wolfsburg), remportant la récompense suprême à deux reprises avec l’OL (2011 et 2012).

Lara Dickenmann avait renoncé à porter le maillot de l’équipe de Suisse voici deux ans. Elle avait participé à la Coupe du monde 2015 et à l’Euro 2017 avec la Nati féminine, pour qui elle a inscrit 53 buts en 135 sélections.