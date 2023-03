Ski alpin – Lara Gut-Behrami déçoit, Mikaela Shiffrin égale Ingemar Stenmark La Tessinoise a été éliminée dès les premières portes du géant d’Are, dominée de la tête et des épaules par Mikaela Shiffrin. L’Américaine égale le record absolu de 86 victoires de Ingemar Stenmark. Jérémy Santallo

Lara Gut-Behrami à Kvitfjell, en Norvège, le week-end dernier. AFP

Après quelques portes et une dizaine de secondes, lors du géant d’Are, Lara Gut-Behrami a dit au revoir à son rêve de décrocher le globe de la spécialité pour la première fois de sa carrière. La Tessinoise, qui accusait 118 points de retard sur la leader Mikaela Shiffrin au classement, devait à tout prix figurer devant l’Américaine pour prolonger le suspense jusqu’aux finales de Soldeu la semaine prochaine. Il a pris fin vendredi.

Partie à contretemps avec son dossard No2, trop directe entre deux portes, la skieuse de Comano a été surprise sur un mouvement de terrain et a été éliminée dès la première manche. Lauréate du géant de Killington en début de saison, 2e à Semmering ou encore à Kronplatz, Lara Gut-Behrami n’avait jamais quitté le top 10 en huit courses cet hiver dans la discipline, avec un 7e rang comme plus mauvais résultat.

Mikaela Shiffrin avait donc le champ libre pour soulever un autre globe en Andorre, avec celui du slalom et du classement général, qu’elle vient de remporter pour la cinquième fois. Après sa démonstration matinale, elle a poussé un soupir de soulagement au terme de son second tracé, puisqu’elle égale le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde d’Ingemar Stenmark, sur les terres du champion suédois.

Derrière l’inarrêtable Shiffrin, on retrouve l’Italienne Federica Brignone (+0’’64) et la locale de l’étape Sara Hector (+0’’92). Meilleure suissesse, Wendy Holdener (12e à 2’’26) a réussi l’un de ses meilleurs résultats de sa saison en géant et aurait même pu espérer mieux sans une fin de seconde manche chaotique. Michelle Gisin est 22e (+3’’37) tandis que Mélanie Meillard est tombée à quatre portes de l’arrivée.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

