Championne à cœur ouvert – «En sport, il n’est pas facile de montrer ses faiblesses» Lara Gut-Behrami se confie avant ses huitièmes Mondiaux. La Tessinoise de 31 ans parle d’arrêter, mais seulement quand le plaisir de jouer la gagne aura disparu. Christian Maillard - St-Moritz

Lara Gut-Behrami avait remporté deux médailles d’or lors des derniers Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. AP PHOTO/MARCO TACCA

À 31 ans, Lara Gut-Behrami n’est plus cette gamine insouciante et capricieuse, parfois à la limite de l’arrogance, qui avait débarqué sur le cirque blanc alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Après quinze ans de carrière au plus haut niveau, la Tessinoise est devenue aujourd’hui une athlète mûre, respectée et écoutée, avec un palmarès impressionnant, à la hauteur de son talent.