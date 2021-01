Ski alpin – Lara Gut-Behrami fête sa 27e victoire en Coupe du monde Irrésistible, la Tessinoise de 29 ans s’est imposée ce dimanche lors du super-G de St. Anton. Elle prend la tête de la Coupe du monde de la spécialité devant Corinne Suter, 3e de la course. Sport-Center

Rayonnante, Lara Gut-Behrami a déployé tous ses talents pour dompter la piste Karl Schranz. AFP

Fantastique Lara Gut-Behrami! La Tessinoise de 29 ans a remporté dimanche sous le soleil de St. Anton (Autriche) sa 27e victoire en Coupe du monde, la 13e en super-G. Huitième la veille en descente, la skieuse de Comano a devancé l’Italienne Marta Bassino (à 0’’16) et la Schwytzoise Corinne Suter (à 0’’20).

Ce deuxième super-G de la saison - le premier avait été remporté par la Tchèque Ester Ledecka - a constitué un sacré défi technique. Pour dompter cette piste Karl Schranz nerveuse, très tournante mais rapide (des pointes à plus de 120 km/h), il fallait une équilibriste. «Ce super-G ressemble à un géant», avait grogné l’Italienne Sofia Goggia, victorieuse de la descente samedi et victime d’un mouvement de terrain après quelques portes dimanche. L’équilibriste, c’était Lara Gut-Behrami.

Partie comme une fusée avec son dossard no5, la Tessinoise a skié à la limite, sur la brèche de haut en bas. Le gros accroc qu’elle a connu après deux tiers de course a été allègrement compensé par le reste du récital. Et dire qu’elle a affiché une mine déçue, après avoir franchi la ligne d’arrivée… Personne ne réussira à aller plus vite.

Corinne Suter n’est pas passée loin puisque la Schwytzoise, excellente troisième, a complété un podium aux deux tiers helvétique. Elle laisse donc la tête de la Coupe du monde de super-G à Lara Gut-Behrami, qui compte 5 petits points d’avance.