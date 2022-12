Ski alpin – Lara Gut-Behrami impressionne en première manche La Suissesse mène après le premier tracé du géant de Semmering (Autriche). Seule Mikaela Shiffrin, 2e à 22 centièmes, est restée au contact de la Tessinoise. Deuxième manche à 13h15. Sylvain Bolt

Lara Gut-Behrami peut clairement viser une deuxième victoire cet hiver en géant sur la neige autrichienne de Semmering. AFP

Lara Gut-Behrami peut viser son deuxième succès de l’hiver en géant sur la neige autrichienne de Semmering. Victorieuse à Killington (USA) il y a un mois, la Tessinoise a livré une première manche très propre lors du second géant disputé dans la station proche de Vienne. Seule Mikaela Shiffrin, 2e à 22 centièmes et lauréate du premier géant de mardi à Semmering, est parvenue à s’approcher du chrono de la Suissesse.



Septième mardi sur la même piste, la skieuse de Comano a creusé un écart conséquent avec ses autres adversaires. L’Italienne Marta Bassino, troisième, accuse déjà un retard de 81 centièmes, tandis que sa compatriote Federica Brignone et la Suédoise Sara Hector pointent au 4e rang, à 1’’01 de la leader. Seul petit bémol du premier tracé quasi parfait de la Suissesse: elle semble avoir été touchée à la main en percutant de manière trop directe un piquet.



Les autres skieuses helvétiques ont été plus à la peine à Semmering. Wendy Holdener est classée à la 16e place provisoire (+2’’33) après le tracé initial, Simone Wild à la 18e (+2’’65) et Andrea Ellenberger à la 22e (2’’90). Michelle Gisin (26e), elle, a complètement manqué sa manche et est reléguée à 3’’30 de Lara Gut-Behrami, juste devant la Valaisanne Camille Rast (25e à 3’’26).

