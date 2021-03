Ski alpin – Lara Gut-Behrami, les yeux rivés sur Are Ces deux prochains jours, la Tessinoise devrait céder sa place de leader du classement général de la Coupe du monde à Petra Vlhova. Reste à savoir combien de points de retard elle accusera après les slaloms suédois. AFP/JSA

Lara Gut-Behrami ne sera pas de la partie en Suède. AFP

Après s’être relancée chez elle, à Jasna, le week-end dernier avec une seconde place en slalom et un succès lors du géant, Petra Vlhova devrait profiter des deux slaloms d’Are vendredi et samedi pour reprendre la tête du classement général de la Coupe du monde. La Slovaque ne compte que 36 points de retard sur Lara Gut-Behrami, qui n’a pas fait pas le déplacement en Suède. La Tessinoise, lauréate du gros globe en 2016, n’a pas disputé de slalom en Coupe du monde depuis le mois de janvier 2017.

La marge de la «bombe de Comano» est d’autant plus faible que le slalom est la discipline forte de la nouvelle reine des piquets serrés: sur les douze slaloms disputés ces deux dernières saisons, Petra Vlhova en a gagné six pour trois 2es places, deux 4es places et une sortie de piste. Elle peut donc espérer s’offrir un petit matelas d’avance avant les finales de Lenzerheide (Suisse) la semaine prochaine où elle disputera une descente et un super-G (favorables à Lara Gut-Behrami) ainsi qu’un géant et un slalom.

À Are, Petra Vlhova va retrouver l’Américaine Mikaela Shiffrin, lauréate du slalom puis 3e du géant à Jasna, qui s’était plaint d’un traitement antisportif de la part des organisateurs pour favoriser sa rivale. Pas dans le coup au classement général (elle n’a pas couru en vitesse cet hiver), Shiffrin peut encore viser un 7e petit globe de slalom. Elle compte 45 points de retard sur Vlhova, la tenante du titre. Katharina Liensberger (à 70 points), Michelle Gisin (à 105 points) et Wendy Holdener (à 175 points) peuvent aussi y croire.