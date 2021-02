Ski alpin – Lara Gut-Behrami marque des points et les esprits A Garmisch, la Tessinoise gagne une deuxième fois en super-G. Le globe de la discipline quasiment en poche, elle aborde les Mondiaux de Cortina avec une sacrée dose de confiance. Grégoire Surdez

Même lieu, même place, mais pas même tracé. Et pourtant, Lara Gut-Behrami a signé une nouvelle démonstration en super-G sur la piste bavaroise. Comme samedi, la Tessinoise s’est imposée lundi sans discussion, confirmant ses excellentes dispositions actuelles et assumant son statut de reine de la discipline. Pour ce 4e succès en cinq courses dans la discipline, elle devance la surprenante Slovaque Petra Vhlova de 28’’ et l’Autrichienne Tamara Tippler de 74’’. Une autre Suissesse s’incruste dans le top 10 (Corinne Suter). Les autres sont plus loin: Michelle Gisin (11e), Joana Haelen (16e), Jasmina Suter (17e), Priska Nufer (22e) n’ont pas eu voix au chapitre.

En décrochant un 30e succès en Coupe du monde, Lara Gut prend plus qu’une option sur le globe de la discipline puisqu’elle possède désormais 195 points d’avance sur sa compatriote Corinne Suter (5e hier) et qu’il ne reste que deux super-G au programme. La journée aurait même pu être encore plus parfaite sans la grosse performance signée par Petra Vhlova qui a signé le premier podium de sa carrière en vitesse. Avec ses 80 points engrangés, elle contient le retour au classement général de Lara Gut qui revient toutefois à 42 longueurs. Mais la fin de saison sera plutôt à l’avantage de la technicienne puisque quatre des onze dernières courses de la saison se disputeront en slalom.

Avant de penser à la quête d’un deuxième gros globe de cristal, après celui de 2016, la Tessinoise va aborder les Mondiaux de Cortina avec force et décontraction. De quoi briller sur une piste qui lui a souvent convenu depuis le début de sa carrière.