Ski alpin – Lara Gut-Behrami remporte le deuxième super-G de St. Anton La skieuse tessinoise a terminé première du super-G disputé dimanche. Elle a devancé Federica Brignone, gagnante la veille, et Marta Bassino dimanche à St. Anton (AUT). Rebecca Garcia

Lara Gut-Behrami a remporté la 36e victoire de sa carrière dimanche en super-G. AFP

La meilleure sur un tracé particulièrement difficile à appréhender. Lara Gut-Behrami a gagné le super-G disputé à St. Anton, dimanche. Il s’agit de sa 36e victoire en Coupe du monde, le 70e podium de sa carrière. Rien n’était facile sur cette neige fraîche autrichienne qui a posé des soucis à de nombreuses skieuses. Certaines ont été éliminées après avoir manqué une porte, d’autres ont rectifié leur course en freinant. La Tessinoise, elle, est celle qui a le mieux su trouver l’équilibre entre vitesse et trajectoire.

Elle s’est surtout révélée en fin de parcours, davantage tournant, qui lui a permis de faire briller toute sa technique. Si elle avait déjà remporté le super-G dans la station autrichienne il y a 2 ans, elle était montée sur le podium en n’étant pas satisfaite de sa manière de skier, samedi. Voilà sa revanche prise.

Lara Gut-Behrami a devancé les Italiennes Federica Brignone (+0’’15) et Marta Bassino (+0’’19). Cette dernière avait pourtant très bien commencé, et semblait prête à ravir la première place à la Suissesse. Mais sa fin de course a été marquée par des déséquilibres et des lignes trop éloignées des portes. Brignone, gagnante du super-G disputé la veille, a manqué son troisième secteur tandis que Lara Gut-Behrami a pratiquement commis un sans-faute une fois le délicat «Eisfall» passé.

Après le passage d’une trentaine de skieuses, trois Suissesses figurent dans le top 10.

Gisin prend sa revanche

L’autre satisfaction helvétique de la journée se nomme Michelle Gisin. La skieuse d’Engelberg a terminé à la sixième place en accusant 99 centièmes de retard sur la gagnante, un résultat bienvenu d’autant plus qu’elle avait été éliminée la veille.

C’est l’inverse pour la Bernoise Joana Hählen, qui avait brillamment décroché une deuxième place hier mais qui a été surprise par un virage. Elle n’a pas pu rectifier le tir en raison de sa vitesse, et a donc connu l’élimination.

Corinne Suter (10e, +1’’25) et Jasmine Flury (11e, +1’’38) ont été passablement bousculées sur le bas du tracé. Priska Nufer (+1’’62) s’est inscrite dans le top 15.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

