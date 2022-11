Géant à Killington – Lara Gut-Behrami sur le podium après la première manche La Suédoise Sara Hector a dominé la première manche du géant de Coupe du monde à Killington. Elle compte une légère avance sur ses concurrentes, dont Lara Gut-Behrami. Rebecca Garcia

Lara Gut-Behrami a signé le premier chrono du premier tracé. AFP

C’est la rentrée pour Lara Gut-Behrami. Et la Tessinoise n’a pas déçu pour son retour sur la piste, à l’occasion du premier géant féminin de la saison de Coupe du monde à Killington. Elle s’est classée à la troisième place provisoire, après la première des deux manches samedi. Au vu de son niveau de ski, elle peut largement espérer un podium pour sa première course de la saison.

Dans le Vermont, Sara Hector a rapidement pris les commandes. La Suédoise s’est montrée plus rapide que tout le monde. Ses plus proches poursuivantes, la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0’’38) et Lara Gut-Behrami (+0’’43), devront prendre des risques pour espérer décrocher la victoire en seconde manche. Petra Vlhova suit de peu (trois centièmes) la Tessinoise. Mikaela Shiffrin, qui évolue à domicile, a quelque peu manqué son affaire (+1’’36) et aura à coeur de regagner du temps lors de son deuxième passage.

Des résultats helvétiques mitigés

Wendy Holdener, qui était sur la boîte en slalom dimanche à Levi, s’est inscrite dans le ventre mou de la première manche (+1’’67) tandis que Michelle Gisin (+1’’76) a peiné à retrouver la vitesse qui la caractérisait en fin de saison dernière. Avec le même chrono que la skieuse d’Engelberg, Simone Wild a des grandes chances de disputer la deuxième manche (19h). Des chances qui sont amoindries pour Andrea Ellenberger (+2’’29) et la Valaisanne Camille Rast (+2’’64), et qui dépendent de la trentaine de skieuses encore en lice.



Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

