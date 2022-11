Cela avait bien sûr nécessité pas mal de salamalecs; et quelques bakchichs auprès de certains pays africains - la Guinée et Djibouti avaient notamment été cités -, sans compter les accointances dorées avec l’Hexagone et ses dirigeants. Le Qatar, qui venait de s’offrir la Coupe du monde de football, notamment grâce à un déjeuner à l’Élysée, n’avait pas eu trop de peine, en cette fin d’octobre 2012 à Kinshasa, à obtenir son statut de membre associé à l’Organisation internationale de la francophonie.

Cette admission avait fait grincer quelques dents à l’époque et il est vrai que la chose ne saute pas à l’œil dans les rues de Doha - et encore moins à l’oreille, qui entendra plus volontiers parler arabe ou anglais. Mais c’est officiel depuis une décennie: l’émirat gazier est un pays francophone. Étrange, oui. Mais pas complètement maboul (de l’arabe mahboul, fou ou stupide).

Environ 1% des autochtones maîtrisent bien ou très bien la langue de Molière, à commencer par le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani et l’ex-procureur général Ali bin Fetais al-Marri. Si l’on englobe l’ensemble de la population, avec les nombreux immigrés maghrébins, la proportion flirte avec les 10%. Le lycée français Bonaparte a ouvert ses portes depuis près d’un demi-siècle et, en 2007, c’est le lycée Voltaire qui était inauguré en présence du président Nicolas Sarkozy. Des accords sont aussi passés avec la Sorbonne et HEC Paris, l’architecte Jean Nouvel a dessiné le Musée national du Qatar et Oryx FM, seule radio francophone du golfe Persique, émet 24h/24 depuis 2011.

Pas assez convaincant à vos yeux, les lascars, les cadors (qadir, puissant) et autres caïds? Si vous ne répandez pas trop le souk dans ma casbah, venez donc au bled pour kiffer un caoua et trois loukoums sur mon sofa (suffa, coussin) ou mon divan (diwan, palais princier au Qatar), je vous expliquerai. Comme l’alambic (al-inbiq) est malencontreusement tombé en panne, il n’y aura pas d’alcool (al-kuhul). Mais si vous désirez un chouïa de sukkar (sucre) en plus, zéro (sifr) problème. Vous pouvez même amener votre smala, les clebs seront les bienvenus. Et laissez-moi vous dire que la nouba (troupe de musiciens) mettra un sacré ramdam.

