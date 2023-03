Diplomatie – L’Arabie saoudite et l’Iran vont se rencontrer pendant le ramadan Les chefs de la diplomatie saoudien et iranien ont prévu une rencontre pendant le ramadan afin de continuer leur rapprochement historique.

Hossein Amir-Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, à Damas le 9 mars 2023. (Image d’illustration) AFP

Les ministres saoudien et iranien des Affaires étrangères ont prévu se rencontrer avant la fin du ramadan afin de mettre en œuvre un accord de réconciliation bilatéral historique, a annoncé Ryad lundi.

Le prince saoudien Fayçal ben Farhane et son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, ont eu un entretien téléphonique pour la deuxième fois en moins d’une semaine. Ils ont évoqué «leurs problématiques communes (…) à la lumière» de l’accord surprise négocié par la Chine et annoncé le 10 mars, a rapporté l’agence officielle Saudi Press Agency.

Les deux ministres ont également convenu de la tenue d’une réunion bilatérale pendant le mois de jeûne musulman du ramadan, qui prendra fin la troisième semaine d’avril, a indiqué l’agence, sans préciser ni la date, ni le lieu de cette rencontre.

Réouverture des ambassades

L’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite avaient rompu leurs liens en 2016 après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique, à la suite de l’exécution par Ryad d’un célèbre religieux chiite.

Le rapprochement en cours devrait permettre à l’Iran et à l’Arabie saoudite de rouvrir leurs ambassades dans les deux mois, et de mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de vingt ans. Le 19 mars, un responsable iranien a indiqué que le président iranien Ebrahim Raisi avait accepté une invitation du roi Salman à se rendre en Arabie saoudite. Ryad n’a cependant pas confirmé cette information.

Le même jour, Hossein Amir-Abdollahian avait indiqué à la presse que les deux pays avaient convenu de la tenue d’une réunion entre leurs plus hauts diplomates et que trois lieux avaient été proposés, sans préciser lesquels. L’Arabie saoudite, proche partenaire des États-Unis, et l’Iran, à couteaux tirés avec Washington, sont les deux poids lourds du Golfe et exercent une influence dans tout le Moyen-Orient.

AFP

