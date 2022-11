Petites bêtes – L’araignée Nosferatu est effrayante mais pas méchante La bête à huit pattes s’installe en Suisse. Sa taille, son nom, son allure font peur mais un spécialiste se veut rassurant. Lisez, ça va aller! Namya Bourban

La «Zoropsis spinimana», communément appelée Nosferatu, est «l’une des plus grandes que l’on trouve en Suisse au niveau de son corps qui mesure entre 2 et 2,5 centimètres», explique Pierre Loria, spécialiste en araignées. ALAMY STOCK PHOTO

Cet être vit la nuit, il guette, s’approche de sa proie, se délecte de son sang après avoir planté ses crocs. On parle bien de Nosferatu, le vampire iconique. Et non pas de l’araignée qui s’installe dans nos contrées et qui porte le même nom. L’animal à huit pattes n’a pourtant rien demandé. Mais la Zoropsis spinimana, de son nom scientifique, possède un motif sur sa tête qui rappelle le vampire. Pouvant atteindre une taille de cinq centimètres – tout de même — elle risque de faire hérisser les poils et provoquer des cauchemars.