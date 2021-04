Vallon de l’Aubonne – L’Arboretum peut se visiter en fauteuil roulant tout-terrain Avec cet engin électrique au châssis adapté, les personnes à mobilité réduite peuvent avoir un accès facilité à ce magnifique coin de nature. Yves Merz

Silke Pan, athlète paraplégique, est en démonstration dans les vergers de l’Arboretum, accompagnée par le président Pierre-Alain Blanc et Etienne Jacquemet, responsable de l’animation. Chantal Dervey

«Être dans la nature et pas toujours sur le bitume, quel plaisir!» Ce sont les mots de Silke Pan, ancienne artiste de cirque devenue paraplégique suite à un accident de trapèze en 2007. Sélectionnée pour les Jeux paralympiques 2021 de Tokyo, l’athlète était présente mardi à l’Arboretum d’Aubonne pour tester un fauteuil électrique capable de se déplacer sur des terrains accidentés et pentus. Dès aujourd’hui, sur réservation, les personnes à mobilité réduite peuvent louer ce moyen de locomotion pour visiter le parc botanique.

Le test est concluant: Silke Pan, seule aux commandes, n’hésite pas à franchir une rigole, puis un rondin de bois en travers de la route (renvoi d’eau). Elle quitte même le chemin pour aller dans un champ bosselé, et redescend tranquillement la pente entre les cerisiers… «Je me sens en sécurité. Pouvoir aller dans l’herbe, s’immerger dans la nature et pas seulement la regarder à distance comme un tableau, je n’ai pas vécu ça depuis mon accident.»