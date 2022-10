Logements du futur – L’architecture bouillonne d’idées face aux étés caniculaires Trois spécialistes livrent leurs pistes pour construire des logements adaptés au dérèglement climatique tout en le limitant. Les techniques et matériaux traditionnels font leur grand retour dans la modernité. Philippe Maspoli

Pierre Frey, professeur honoraire de l’EPFL, photographié près du chantier de la gare de Lausanne, défend la simplicité du savoir séculaire. VANESSA CARDOSO

Comment vivre des étés de plus en plus chauds sans climatiser nos logements et consommer davantage d’énergie? Les pistes étudiées par trois spécialistes convergent vers l’intégration dans notre modernité de techniques séculaires et de matières naturelles.