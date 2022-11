Le bâti contemporain à l’honneur – L’architecture de l’Ouest lausannois a le triomphe discret Un jury a distingué cinq constructions et rénovations récentes parmi les plus remarquables du district. Le patrimoine a la cote, l’innovation est à la traîne. Chloé Din

Aujourd’hui plus que jamais, l’Ouest lausannois est connu pour ses chantiers. La création de logements y a même connu un boom sans précédent en 2020. Et la qualité architecturale dans tout cela? Longtemps mal-aimé – sans doute à tort (voir encadré) – pour ses paysages de banlieue, le district s’est doté en 2018 de son propre concours afin de récompenser les meilleures réalisations nées dans cette fièvre constructrice. Les lauréats 2022 de la «Distinction de l’Ouest» ont été dévoilés ce samedi. Au nombre de cinq, sur quelque 21 projets candidats, ils racontent bien des choses sur le bâti de l’ouest de Lausanne aujourd’hui.

Le patrimoine star

Premier constat, pas moins de trois lauréats sont des rénovations d’objets de patrimoine. Parmi eux, le bâtiment Mayer & Soutter, sur la rue de Lausanne, à l’entrée de Renens, est un choix qui n’étonne pas. Construit en 1964, il représente un passé industriel qui est justement en quête de reconnaissance. Alors qu’il aurait pu être largement transformé, son propriétaire, un fonds d’investissement, a pris le pari de réaliser une rénovation extérieure à l’identique.

«Notre idée du patrimoine est en train d’évoluer» Afficher plus En marge de la remise de la distinction de l’Ouest, ce samedi, un bon connaisseur de l’architecture du district au XXe siècle a donné une conférence, à Écublens. Trois questions à Bruno Marchand, professeur honoraire à l’EPFL. Le patrimoine de l’Ouest est en vedette dans ce palmarès, mais il reste par ailleurs largement ignoré. Est-ce en train de changer? Oui, car notre idée du patrimoine est en train d’évoluer. Il n’y en a plus seulement pour les grands objets monumentaux, mais aussi pour les constructions du quotidien. Le bâtiment Mayer & Soutter est iconique, mais beaucoup d’autres bâtiments font l’identité du district. C’est un vrai paysage de la modernité, car c’est ici que se sont concentrés l’industrie et le logement ouvrier dès les années 30. Malgré le boom du logement dans le district, l’innovation n’est pas au rendez-vous selon le jury. L’observez-vous aussi? Je dirais qu’en Suisse romande, les innovations en matière de logement se trouvent souvent dans des projets de coopératives, qui varient les manières d’habiter et adoptent une approche écologique. Il se peut que ce type de projet n’ait pas encore pris tout à fait racine ici. S’il fallait retenir un seul objet de patrimoine dans le district, lequel choisiriez-vous? Sans hésiter, les cinq immeubles du lotissement «en Verdaux», à Renens. Ce sont des logements ouvriers construits par la société coopérative de Renens entre 1947 et 1948, avec des cuisines habitables, des potagers et des espaces d’étendage conçus comme des lieux de sociabilité. Malgré leur simplicité, ils dégagent énormément de dignité. CDI

Composé d’architectes, d’urbanistes et du syndic d’Écublens, Christian Maeder, le jury a également salué la préservation de la Ferme des Tilleuls, encore à Renens. Le choix est moins surprenant, tant la rénovation est classique, mais récompense un témoin d’autrefois qui a repris vie en tant que centre culturel.

Beaucoup plus transformé, un rural qui était jadis une dépendance du château de Renens fait aussi partie des lauréats. Il est aujourd’hui une salle de spectacle accolée à une garderie, formant un complexe largement reconstruit en bois. Le jury a salué la démarche écologique et la qualité des espaces publics qui ont été créés.

«Le logement était le parent pauvre de cette édition, et j’avoue ma déception.» Catherine Schmutz Nicod, historienne de l’architecture et maîtresse d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne

Dans le domaine des infrastructures, on aurait pu s’attendre à voir primée la passerelle «Rayon Vert», à la gare de Renens. Une infrastructure plus discrète lui a été préférée: la passerelle de la route de la Pierre à Écublens, «un projet éminemment politique», selon un ouvrage dans la collection des «Cahiers de l’Ouest», dont la publication accompagne le palmarès. Pour le jury, la structure symbolise en effet l’essor de la mobilité douce dans un district longtemps acquis à la voiture.



Le logement déçoit

Si ce palmarès réserve une vraie surprise, c’est peut-être par l’absence des grands quartiers d’habitation créés ces dernières années. Un seul lauréat appartient au domaine du logement et il s’agit de la discrète résidence «Les Kharites», un groupe de trois immeubles à Bussigny. Au premier regard, elle n’a d’ailleurs rien d’épatant, mais le jury explique ce choix par l’inventivité du plan des appartements: toutes les pièces s’ouvrent sur un balcon couvert, comme une loggia. Ce trait inédit est toutefois l’exception qui confirme la règle.

«La Distinction de l’Ouest va aider ce territoire adolescent à grandir dans la bonne direction.» Yves Schihin, architecte, partenaire au sein du bureau Oxid Architektur

«Le logement était le parent pauvre de cette édition, et j’avoue ma déception», déclare l’une des membres du jury, l’historienne de l’architecture Catherine Schmutz Nicod, citée dans les «Cahiers de l’Ouest». À l’unisson, les architectes qui ont siégé jugent les techniques constructives plus conventionnelles qu’espéré.

Avec sa cuvée 2022, la «Distinction de l’Ouest» évite donc le pur exercice d’autosatisfaction, probablement pour le meilleur: «En récompensant des projets aux intentions sociales, écologiques et économiques fortes et en pointant du doigt les problèmes, elle va aider ce territoire adolescent à grandir dans la bonne direction», commente en effet l’architecte zurichois et membre du jury Yves Schihin.

À lire: «La Distinction de l’Ouest 2022», collection «Les Cahiers de l’Ouest», 2022.



Les autres candidats

Si elles n’ont pas été primées, les autres réalisations en lice pour la distinction montrent ce qui s’est fait de neuf dans l’Ouest lausannois depuis 2017.

1 / 21 Immeubles de logements, à Renens DR

