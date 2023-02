Fait divers à Genève – Un concert à l’Arena évacué samedi soir Informée de «menaces» envers la salle de spectacle, la police cantonale a évacué préventivement les lieux. Léa Frischknecht DÉVELOPPEMENT SUIT

La police a évacué la salle de concert de l’Arena à Genève. Le concert du rappeur français Lomepal, qui affichait complet, a été annulé. «Nous avons reçu des informations selon lesquelles il y avait des menaces à l’encontre de la salle de spectacle», indique Tiffany Cudré-Mauroux, porte-parole de la police cantonale. L’Arena a donc été évacuée préventivement et des fouilles étaient encore en cours vers minuit. Le Service incendie secours Genève (SIS) était également sur place.

«La première partie s’est achevée un peu avant 21h puis nous avons attendu durant 90 minutes sans avoir plus d’informations, raconte une spectatrice du concert. Plusieurs personnes ont fait des malaises et les secours ont du intervenir.» C’est seulement après une heure et demie d’attente que le public a été informé de l’annulation et évacué de la salle. «Tout s’est toutefois déroulé dans le calme et l’évacuation était bien organisée», précise encore la spectatrice.

