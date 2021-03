Aménagement du territoire – Large soutien populaire pour sauver le Village de pêcheurs d’Yvonand La pétition lancée en ligne a récolté 1819 signatures, en majorité d’habitants de la commune. Elle a été remise aux autorités locales lundi après-midi. Frédéric Ravussin

Le Village de pêcheurs d’Yvonand est situé le long de la Menthue, près de son embouchure. JEAN-PAUL GUINNARD

Menacé par le Canton, le Village de pêcheurs d’Yvonand peut-il éviter de disparaître sous les coups de boutoir des pelleteuses? À voir. Mais au moment de discuter avec la Direction générale de l’environnement (DGE) du cas de ces cinq bâtisses érigées depuis plus d’un demi-siècle près de l’embouchure de la Menthue, la Municipalité tapa-sabllia disposera au moins d’un atout cœur. L’attachement marqué de la population pour ce patrimoine local.

Cette dernière vient encore de le prouver. Lancée sur le site change.org par un petit groupe d’habitants dont fait partie le conseiller communal Bernard Krieger, la pétition SOS Village Pêcheurs a rassemblé pas moins de 1751 paraphes, auxquels il convient d’ajouter 68 signatures physiques. Émanant en majorité d’habitants du village, les 1819 «autographes» ont été remis officiellement à l’administration communale lundi après-midi.

«On espère que cette pétition comptera dans les négociations avec l’État.» Philippe Moser, syndic d’Yvonand

«Bien sûr, il s’agit d’un acte symbolique, mais les messages reçus prouvent que les gens tiennent à ce coin de notre commune», relève le municipal Alexandre Lecourtier. Et le syndic, Philippe Moser, de reprendre: «On espère que ça comptera dans les négociations avec l’État. On défend un élément de cohésion sociale au vu des activités qui s’y déroulent.»

Rencontre avec le Canton

Le tort de ces constructions qui accueillent la très populaire Fête de la bondelle et hébergent une partie des activités du dernier pêcheur professionnel du village? Avoir été érigées dans ce qui a depuis été classé parmi les réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel. Les cinq baraques se dressent sur une parcelle cantonale et sont au bénéfice de baux à loyer que le Canton n’entend plus renouveler. En décembre, les propriétaires – deux hoiries et un privé – ont reçu un courrier demandant une remise en état d’ici au 1er avril.

Saisie du dossier par le Conseil communal en janvier, la Municipalité a pris langue avec le Canton. Une rencontre est prévue prochainement in situ. «Nous leur transmettrons cette pétition. Certes, nous sommes pleins d’espoir, mais on connaît les services de l’État que nous avons déjà pratiqués à d’autres occasions», relève le syndic.