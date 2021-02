Retraites – L’argent de l’AVS a été secoué par le Covid Les placements ont plongé de 10% avant de repasser dans les chiffres noirs. Et les investissements «verts» font débat. Arthur Grosjean Berne

Le bâtiment de Compenswiss, à Genève. Magali Girardin

La fortune de l’AVS, qui se monte à plus de 33 milliards, ne dort pas sur un compte d’épargne. Heureusement, car vu le niveau des intérêts, cela ne rapporterait rien. Non, la fortune de l’AVS, comme celle d’ailleurs de l’AI et des APG, est gérée par Compenswiss, un établissement fédéral autonome de droit public dont le siège est à Genève.

Compenswiss, ou des mandataires privés, placent l’argent de l’AVS dans des obligations, des actions, des métaux précieux, etc. avec l’objectif d’en tirer le maximum de rendement tout en évitant de prendre des risques inconsidérés. Or l’année 2020, avec un Covid mondial ravageur, a été très à risque. Que s’est-il passé avec l’argent de nos retraites et quelles sont les perspectives à venir? Réponses en 5 points.