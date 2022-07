Sale affaire – 1902 – L’argent des casses filait en parties fines Coup d’œil dans la chronique judiciaire de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du «bon vieux temps». Gilles Simond

Extrait de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du 17 mars 1902. TAMEDIA

«- À Genève, dans la fin de janvier [1901], vous avez été plusieurs fois dans des maisons mal famées et vous y avez dépensé de grosses sommes. Cet argent était le produit de quoi?

- Je ne puis pas le dire.

Toutes les pensionnaires des maisons en question ont reconnu les cinq Italiens pour être des clients. Clients généreux qui payaient largement et étaient toujours approvisionnés d’écus, de pièces d’or et de billets.»

Ces nababs menant la grande vie s’appellent Charles Bertone, Jean Buniva, Michel Garzena, David Giovara et Dominique Oria. Ils ont entre 19 et 27 ans et sont Italiens. Ils peuvent bien être généreux, mais ont plus de mal à justifier la provenance des sommes qu’ils dépensent, puisqu’il s’agit du fruit de leurs cambriolages. Leur générosité les a du reste perdus: après le casse d’une coutellerie, ils ont offert de «bat couteaux à dix instruments» à de jeunes femmes peu farouches. La curiosité de la patronne de l’estaminet fréquenté par les «cascadeuses» a mis les archers sur leur piste.

«On en est à se demander comment ces godelureaux ont pu commettre avec une pareille audace les délits qui leur sont reprochés.» La «Feuille d’Avis de Lausanne» du 17 mars 1902

Les compères ont été jugés une première fois à Genève en août 1901 et condamnés à des peines allant de 2 (Oria) à 10 ans de réclusion (Giovara). Après une instruction de 15 mois, inhabituellement longue en raison de la complexité de l’affaire et du nombre d’accusés, les cinq Transalpins, prévenus de divers vols commis à Lausanne, à Montreux et à Territet, se retrouvent le 17 mars 1902 devant le Tribunal criminel du district de Lausanne, qui siège avec l’assistance du jury.

Le chroniqueur judiciaire de la «Feuille d’Avis» s’étonne: «Les cinq accusés, encadrés de cinq gendarmes baïonnette au canon, sont de tout jeunes gens, correctement vêtus, et dont la physionomie n’a absolument rien de rébarbatif ou de terrifiant. On en est à se demander comment ces godelureaux ont pu commettre avec une pareille audace les délits qui leur sont reprochés. Fiez-vous donc aux apparences!»

Ainsi Giovara, qui apparaît comme le chef de la bande, «s’exprime facilement en français et reconnaît avec grâce avoir subi deux condamnations en Italie, l’une à 100 jours de prison pour tentative de vol, l’autre à 5 ans de réclusion pour vol». Mais, comme ses complices, il se déclare innocent des faits qui lui sont reprochés dans le canton de Vaud.

«Tant pis pour ceux d’entre eux qui n’ont peut-être qu’un rôle de complices.» M. Obrist, substitut du procureur

«Ces messieurs se contredisent sans cesse, reviennent sur leurs déclarations de l’enquête, et prétendent que les magistrats instructeurs se sont trompés ou leur ont fait signer des déclarations inexactes», relate la «Feuille». Qui relève néanmoins que l’accusation «n’est pas très fortement armée et que les preuves de culpabilité recueillies ne paraissent pas irréfutables».

Dans son réquisitoire, le substitut du procureur général, M. Obrist, s’attache à montrer qu’on est en présence d’une bande organisée. «Et comme ces messieurs, en présence des indices graves qui pèsent sur eux, ne veulent rien avouer, [ils] doivent être considérés comme ayant pris une part directe au vol. Tant pis pour ceux d’entre eux qui n’ont peut-être qu’un rôle de complices.»

«Ne pas se préoccuper du passé des accusés et ne tenir compte que de l’accusation.» Me Sidney Schopfer, avocat

Faut-il le préciser? Les avocats de la défense voient les choses autrement. Pour celui de Bertone, «aucune preuve de la culpabilité de son client n’a été établie». Celui de Giovara considère «chevaleresque» la conduite de son client, qui garde le silence «sur les faits et gestes de ses compagnons». Défenseur de Buniva, l’éloquent Me Schopfer engage le jury «à ne pas se préoccuper du passé des accusés et à ne tenir compte que de l’accusation».

Mais rien n’y fait. Après deux heures trente de délibération, le jury répond positivement à la plupart des questions qui lui sont posées. Et le 20 mars, la Cour condamne Bertone et Giovara à 7 ans de réclusion, Buniva à 5, Garzena à 15 mois. Seul Oria, le plus jeune de la bande, est acquitté. Ils quittent l’ancien évêché de Lausanne pour Genève, afin d’y subir leurs punitions antérieures. Après quoi les condamnés purgeront leurs peines vaudoises loin des «maisons mal famées», au «pensionnat» cantonal. Et se feront oublier.

