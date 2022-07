Fondation Surgir à Lausanne – L’argent du jass pour lutter contre les violences de genre Le club Niesen verse chaque année son pécule à une cause importante. En 2022, ce sera 2000 francs pour Surgir. Romaric Haddou

Rassemblement lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le jeudi 25 novembre 2021, à Genève. (Image d’illustration) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La démarche est louable. Chaque année, les membres du club de jass Niesen, actifs dans le canton de Berne, reversent l’argent de leurs parties à une organisation à but non lucratif. Le prochain don, d’une valeur de 2000 francs, ira à la Fondation Surgir, basée à Lausanne. Créée il y a plus de vingt ans par Jacqueline Thibault, alors déléguée en Palestine pour Terre des hommes, la structure s’engage contre les violences de genre.

Comptant aujourd’hui quatre employées et de nombreux bénévoles, Surgir est née pour lutter contre les crimes d’honneur. «Nous sauvons les femmes menacées en leur obtenant des visas humanitaires, explique la directrice Hélène Delomez. Elles sont complètement prises en charge lors de leur installation en Suisse et, au bout d’un certain temps, nous les aidons à devenir indépendantes. La Fondation Surgir a déjà fait venir 23 femmes, parfois avec leurs enfants.»

Avec le temps, l’organisation financée par la Confédération et des dons privés a diversifié ses activités. Elle s’attaque désormais à «toutes les violences de genre» en soutenant des associations en Israël, Palestine, Jordanie et depuis peu en Guinée.

Le don du club Niesen ira à Jérusalem pour «soutenir les communautés arabes israéliennes et les résidents palestiniens de Jérusalem-Est». «Dans ces communautés, les victimes peinent à obtenir de l’aide, à cause de la barrière de la langue et d’une défiance persistante, observe Hélène Delomez. Nous avons monté une ligne téléphonique de soutien, avec des personnes qui peuvent les écouter et les accompagner, par exemple au poste de police ou à l’hôpital. En deux ans, il y a eu plus de 300 appels, ce qui signifie que la demande est importante. Nous allons donc financer une extension de cette ligne et augmenter la sensibilisation sur le terrain.»

