Procès Balladur à Paris – L’argent sale de l’affaire Karachi passait par Genève Aujourd’hui, l’ancien premier ministre Édouard Balladur est jugé à Paris pour des faits survenus à Genève. Récit d’une affaire avec les protagonistes de l’époque. Fedele Mendicino

Le procès du candidat malheureux à l’élection présidentielle de 1995 s’est ouvert le 18 janvier à Paris. KEYSTONE

«Voilà plus de vingt-cinq ans que mon procès est ouvert dans l’opinion publique. Cela fait près de vingt ans qu’un attentat a coûté la vie de onze de nos compatriotes à Karachi, la cause de leur assassinat étant due, a-t-on prétendu, à cette affaire de rétrocommissions prélevées sur la vente des sous-marins au Pakistan. Voilà seize ans qu’une enquête a été ouverte, douze ans qu’une juridiction a été indûment saisie, et qu’elle a poursuivi l’enquête contre moi alors qu’elle était incompétente, et bientôt sept ans que le dossier a été transféré à votre Cour.»