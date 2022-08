Amérique latine – L’Argentine célèbre sa viande rouge au championnat national d’«asado» C’est une femme, Natalí Suárez, qui a remporté dimanche le quatrième championnat national de barbecue argentin.

Natalí Suárez, une «asadora» originaire du centre de l’Argentine, s’est dit «heureuse» d’avoir remporté le championnat. AFP

L’Argentine, connue pour la qualité de sa viande rouge, a accueilli dimanche son quatrième championnat national d’«asado» (barbecue) pour élire le meilleur «asador» du pays sud-américain.

Les 24 participantes et participants, dont les stands représentant les 23 provinces de l’Argentine et sa capitale fédérale, se sont installés dans une rue du cœur de Buenos Aires pour préparer différentes découpes de viande devant un jury d’experts et des milliers de personnes venus arpenter les lieux par une journée ensoleillée.

Buenos Aires le 14 août 2022. AFP

L’un des secrets de l’«asado», réalisé le dimanche en famille ou en recevant des amis, réside dans la braise, qui doit permettre une cuisson lente, sans sécher ni brûler la viande.

«Pour les Argentins, l’asado est le plat numéro un, le plat national», déclare à l’AFP Carlos López, l’un des juges du concours et directeur d’une école argentine spécialisée dans l’art du barbecue. Carlos López souligne que «la culture de l’asado» est également partagée par l’Uruguay, le Chili, le Mexique et le Brésil.

«Les +asados+ procurent de la joie aux gens. Les gens sont heureux (…) Asado signifie être en famille. En Argentine, quand on partage un asado, c’est avec toute la famille. Asado signifie unité», observe à l’AFP Vanessa Sánchez, étudiante en boulangerie de 39 ans venue assister à l’événement.

Les Argentins sont les plus grands consommateurs de viande au monde. AFP

Après avoir évalué trois paramètres – «la présentation du plat, la cuisson (de la viande) et (sa) saveur», explique Carlos López – les juges ont désigné vainqueure du concours Natalí Suárez, une «asadora» originaire du centre de l’Argentine, qui s’est dit «heureuse» d’avoir remporté le championnat.

Les Argentins, qui ont fait de l’asado un art culinaire dont ils sont fiers, sont les plus grands consommateurs de viande au monde, avec 65,4 kg par habitant et par an contre 42 kg aux États-Unis.

