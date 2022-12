Qatar 2022 – L’Argentine en mission pour son Messi Soutenue comme jamais, notamment par ses coéquipiers, «La Pulga» vit sa dernière chance de remporter une Coupe du monde. Il faudra passer l’obstacle croate en demi-finale mardi (20 heures). Valentin Schnorhk Doha

Lionel Messi, le passeur, porté en héros par Nahuel Molina, l’auteur du premier but contre les Pays-Bas vendredi. L’équipe d’Argentine fait tout pour que son capitaine soit le héros de cette Coupe du monde. AFP

Une Coupe du monde en hiver au Qatar, c’est une Coupe du monde en été en Argentine. Là-bas, dans les rues de Buenos Aires, lorsque les matches du soir se terminent, le tube du moment (et son ode à Diego Maradona et Lionel Messi) est chanté encore plus fort et le soleil n’est toujours pas couché. Le crépuscule est ailleurs, au-dessus de Lionel Messi. Tout le monde le sait et tout le monde y pense: c’est sûrement la dernière Coupe du monde de «La Pulga» (35 ans), l’ultime occasion pour lui de pouvoir un jour s’asseoir sur le même nuage que Diego.