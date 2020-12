Pays divisé – L’Argentine se déchire à la veille du vote décisif sur l’avortement Approuvé par les députés il y a deux semaines, le projet de loi sur la légalisation de l’avortement doit être examiné mardi par les sénateurs. Les deux camps se mobilisent dans la rue. Louise Michel d'Annoville, Buenos Aires

Des manifestantes arborant le foulard vert, symbole de la lutte pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse, célèbrent l’adoption par les députés de la loi légalisant l’avortement, le 11 décembre 2020 à Buenos Aires. AFP

Deux ans après avoir rejeté un projet de loi similaire, le Sénat se penche à nouveau sur la légalisation de l’avortement. Le débat s’annonce tendu et le vote extrêmement serré. «Nous luttons pour un droit essentiel: pouvoir décider d’être mère ou non. Pourvu que la pression sociale porte ses fruits et que les sénateurs nous écoutent enfin», espère Carolina, une militante féministe qui montre fièrement son foulard vert attaché autour de son poignet, le symbole de la lutte pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

