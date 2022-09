Images Vevey – Largeurs de vue sur la Riviera La biennale gratuite ouvre ce samedi. Nos premières pistes: six suggestions à expérimenter. Boris Senff

À Vevey, des passants devant la photographie monumentale de Thomas Struth «West 44th Street, Theater District, New York» de 1978. À noter: le spectacle des Mummenschanz à l’affiche du théâtre à droite. CHANTAL DERVEY

Le terrain de jeu d’Images Vevey s’étend une fois de plus à toute l’agglomération, incitant le public à partir à l’aventure dans une forêt urbaine où se déploient des propositions majestueuses sur les façades – cette année, le photographe allemand Thomas Struth se taille la part du lion du gigantisme visuel – mais où se nichent aussi des recoins plus discrets, des morceaux de parc transformés en exposition, d’anciens locaux où fleurissent des évocations des débuts du cinéma, des théâtres abritant des expériences technoïdes et visuelles de pointe et même un bus VMCV (le N°12) arborant le travail du photographe Roger Eberhard.