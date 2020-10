Coronavirus – L’Argovie limite à 50 le nombre de clients dans les bars Le canton va plus loin que la Confédération. Les organisateurs d’événements privés doivent aussi collecter les coordonnées des personnes présentes même si elles sont moins de 15.

Les bars et les clubs ne pourront pas accueillir plus de 50 clients dès mardi à 18h. KEYSTONE

Le canton d’Argovie renforce les mesures de lutte contre le coronavirus. Les bars et les clubs ne peuvent pas accueillir plus de 50 clients. Le port du masque est obligatoire, y compris pour les personnes assises. Le canton va ainsi plus loin que l’ordonnance fédérale.

Les organisateurs d’événements privés doivent également collecter les coordonnées des personnes présentes même si elles sont moins de 15, a indiqué lundi le département cantonal de la santé. Les nouvelles règles entrent en vigueur mardi à 18h00.

Dès mercredi, tous les adultes doivent porter un masque dans les écoles primaires et secondaires. Les enseignants peuvent renoncer à porter le masque pendant les cours si une distance de 1,5 mètre est respectée. Le département de l’éducation recommande aux écoles de renoncer à organiser des voyages scolaires et des camps.

Porter le masque aussi dans les espaces privés

Les lieux de contamination les plus fréquents sont actuellement les familles, les événements privés, le lieu de travail et les voyages à l’étranger. C’est pourquoi le canton recommande à la population de n’organiser des événements privés qu’en petits groupes de 30 personnes au maximum.

Le canton recommande aussi de porter le masque dans les espaces intérieurs non publics si la distance minimale entre les personnes ne peut pas être maintenue pendant un quart d’heure, durée calculée pour l’ensemble de la journée. Cette recommandation s’adresse aux entreprises et aux activités de loisirs.

ATS/NXP