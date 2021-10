Armée suisse – L’armée a récupéré plus de munitions dans la nature en 2020 Les militaires ont retrouvé 1055 ratés, une hausse de 60% par rapport aux dernières années. L’explication serait liée à la pandémie du coronavirus.

On appelle «raté» une munition qui n’explose pas ou pas complètement, notamment parce qu’elle atterrit dans l’eau, la neige ou sur un sol meuble (photo d’archives). KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

En 2020, l’armée a récupéré bien plus de restes de munitions que d’habitude. Ces 1055 ratés représentent une hausse de 60% par rapport à la moyenne des dernières années. La pandémie n’y serait pas étrangère.

À lire également: Abo Pollution du lac Genève traquera cet automne ses munitions immergées Indirectement, le coronavirus expliquerait pourquoi l’armée a récupéré autant de munitions qui n’avaient pas, ou pas complètement, explosé, soupçonnent les militaires.

Comme il y a eu beaucoup plus de randonneurs dans les montagnes, ceux-ci ont proportionnellement mis au jour davantage d’engins explosifs, a indiqué mercredi à l’agence de presse Keystone-ATS le porte-parole de l’armée Stefan Hofer, confirmant une information de l’émission «Heute Morgen» de la radio alémanique SRF.

À cause du Covid, les gens sont aussi restés plus longtemps à la maison, utilisant notamment ce temps pour faire le ménage, y compris à la cave et au grenier. Or, à ces endroits, on trouve encore parfois des munitions non utilisées, des reliques dangereuses datant du service militaire qui ont été signalées à plusieurs occasions l’an dernier, a précisé le porte-parole.

Selon l’armée suisse, un tel record de munitions récupérées n’aura été que ponctuel. Ainsi, cette année déjà on retrouve un bilan plus proche de la moyenne. À fin août, l’armée comptait quelque 600 ratés récupérés.

Ne pas toucher les munitions

On appelle «raté» une munition qui n’explose pas ou pas complètement, notamment parce qu’elle atterrit dans l’eau, la neige ou sur un sol meuble. On les trouve sur des champs de tir anciens ou encore en activité, avant tout en montagne et sur les glaciers.

Il ne faut jamais y toucher. Quiconque découvre d’éventuels restes de munitions doit marquer le site et alerter la police dans l’urgence. Une prime pouvant aller jusqu’à cent francs est versée si la découverte permet d’éviter un accident. L’an dernier, le total des primes versées a atteint 8800 francs.

ATS

