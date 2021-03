Affaire de gros sous – L’armée avait prévu les ennuis de la Patrouille des Glaciers Un rapport réalisé par le DDPS en 2017 évoquait les risques d’opacité financière ayant débouché sur l’affaire qui éclabousse aujourd’hui la course de ski-alpinisme. Julien Wicky

La prochaine édition de la course doit se tenir en avril 2022. Pour le moment, la course est surtout occupée par une affaire de gros sous. Keystone

Pour un mandat associatif, les chiffres donnent le tournis. Selon qu’on s’en tienne à des rapports internes ou à la version du porte-parole du comité directeur de l’Association de soutien et de gestion de la Patrouille des Glaciers (ASPDG), les cinq membres ont perçu pour l’édition 2018 entre 375’000 et 1 million de francs.

Cette association, composée d’anciens gradés, a vocation à soutenir l’organisation de la course par l’armée, notamment sur le volet du sponsoring. L’association est également subventionnée par l’État du Valais et la Loterie Romande. Jusqu’ici, les montants perçus ont été jugés légaux mais des audits ont révélé d’importants problèmes d’opacité, un manque de contrôle et identifié de potentiels risques d’erreurs, d’abus ou de fraudes. Des examens sont toujours en cours.