L’Armée nationale de libération (ELN) a libéré vendredi une femme sous-officier et ses deux enfants, âgés de 6 et 8 ans, qu’elle avait enlevés peu avant l’entrée en vigueur d’une trêve avec le gouvernement.

«La sous-officier Karina Ramírez a été libérée avec ses deux enfants grâce à l’intervention du bureau du Défenseur du Peuple» (ombudsman)», a annoncé sur Twitter le ministère colombien de la Défense. «Ils ont été accueillis en bon état apparent de santé», a affirmé de son côté le bureau du Défenseur du Peuple dans une déclaration aux médias.

Des pourparlers à venir le 14 août

Peu avant une trêve bilatérale qui a débuté jeudi, des rebelles guévaristes avaient enlevé cette famille pendant qu’elle se déplaçait dans une zone proche de la frontière vénézuélienne, le 3 juillet. Les commandants de la guérilla et le gouvernement dialoguent depuis novembre en vue de mettre fin à six décennies de conflit armé. Les parties aspirent à prolonger la trêve actuelle et à mettre fin aux extorsions, enlèvements et autres crimes à partir du 3 août.

Le prochain cycle de pourparlers aura lieu le 14 août au Venezuela, dans le but de désarmer quelque 5900 combattants. Sous l’impulsion du président Gustavo Petro, le gouvernement colombien négocie depuis fin 2022 avec l’ELN, la dernière guérilla constituée comme telle encore active en Colombie. Les pourparlers ont commencé en novembre à Caracas, avant de se poursuivre en mars à Mexico.

