Dégâts liés aux intempéries – L’armée est déjà au travail à Cressier Le déploiement des quelque 200 militaires du génie dans la commune neuchâteloise s’est bien déroulé. Leur tâche principale sera de sécuriser la rivière du Ruhaut suite au violent orage de mardi.

L’armée s’est mise au travail à Cressier (NE), victime de violentes intempéries la semaine dernière. Quelque 200 militaires du génie ont été mobilisés pour soutenir les autorités civiles.

Le Département fédéral de la défense (DDPS) a répondu favorablement à la demande du Conseil d’État neuchâtelois d’envoyer l’armée afin de procéder à des travaux urgents de sécurisation du cours d’eau situé en dessus du village de Cressier, a indiqué samedi l’administration neuchâteloise.

«La population est très contente de cette aide de l’armée. C’est une grosse machine qui arrive, avec beaucoup de moyens», explique dimanche à Keystone-ATS Georges-André Lozouet, chef de la cellule communication de l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN). Les troupes déployées vont travailler en équipes, 24 heures sur 24.

Les 200 soldats mobilisés sont issus du bataillon du génie 6 de la division territoriale 2. Ils ont fait route samedi vers Cressier, depuis la région d’Aarau où leur bataillon effectue son cours de répétition. En cas de besoin, l’armée pourrait porter son engagement jusqu’à 500 militaires ces prochains jours, a indiqué un porte-parole à Keystone-ATS.

Sécuriser la rivière

Leur tâche principale est de sécuriser la rivière du Ruhaut. «C’est une mission très importante, car son lit a été détruit et si de nouvelles pluies devaient tomber, il existe un risque très important de nouvelles coulées de gravats», souligne le chef de la cellule communication. Un effort très intensif sera fourni jusqu’à mercredi, mais tout ne sera pas terminé pour autant.

Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les services communaux, des experts cantonaux des ponts et chaussées et du géologue cantonal, précise l’État neuchâtelois. Dans le cadre de cette mission, les militaires vont également prêter main-forte à la commune et à la population afin de dégager les accès de certains bâtiments. L’engagement militaire va durer jusqu’à mercredi.

Dans un tweet, la police cantonale neuchâteloise souligne que la présence de curieux peut compliquer les manoeuvres des engins de chantier. Elle demande donc à la population de s’abstenir de venir sur place.

Le divisionnaire Yvon Langel, chef de la division territoriale 1, s’est rendu sur place dimanche. L’objectif est notamment de parler à la troupe, qui s’est soudainement «retrouvée plongée dans la vraie vie», indique Georges-André Lozouet. Il va aussi avoir un contact avec le conseiller d’État Alain Ribaux, également présent sur les lieux.

Surpris par une crue

Le 22 juin, les quelque 1900 habitants de Cressier ont été surpris par une crue qui a charrié avec elle des torrents de boue, de cailloux et de morceaux de bois, emportant tout sur son passage, notamment de nombreuses voitures. Le dépôt de matériaux, au moment du début des travaux d’évacuation, atteignait plusieurs dizaines de centimètres par endroits. Des trous sont apparus autour de la fontaine du centre et près de 75 bâtiments sont touchés.

Aucune personne blessée ou disparue n’est à déplorer. Plusieurs familles n’ont en revanche pas pu demeurer dans leur foyer. À l’heure actuelle, dix familles, soit entre 35 et 40 personnes, sont encore relogées, a précisé le président de commune Jean Bernard Simonet, à Keystone-ATS.

