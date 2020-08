Base aérienne de Payerne – L’armée investit sa nouvelle vigie à 74 millions Depuis fin juillet, le nouveau complexe des opérations de la base est en service. Présentation des lieux réunissant armée et Skyguide. Sébastien Galliker

Dans la nouvelle tour de contrôle culminant à plus de 30 mètres, le contrôle visuel de la piste est grandement amélioré pour les collaborateurs de Skyguide. VANESSA CARDOSO

«On est beaucoup plus haut qu’avant et plus loin de la piste, le champ de vision est ainsi nettement plus dégagé, notamment sur le Jura.» Chef Skyguide à la tour de contrôle de Payerne, Boris Cuanoud présentait jeudi les nouvelles infrastructures dont bénéficie son équipe d’une vingtaine de collaborateurs depuis fin juillet sur la base aérienne. Si les contacts entre avions et contrôleurs aériens se déroulent désormais essentiellement par radio, radar et informatique, le contrôle visuel de la piste est toujours un critère important, qui se retrouve ainsi amélioré. Ce d’autant plus que le vitrage hypermoderne s’assombrit automatiquement en fonction de la luminosité.