Moyen-Orient – L’armée israélienne bombarde des cibles en Syrie L’État hébreu a frappé des cibles militaires en Syrie après avoir trouvé des explosifs le long de la frontière. Damas fait état de trois soldats tués.

L’armée israélienne a procédé mercredi à des frappes de représailles sur des cibles iraniennes et syriennes en Syrie, après avoir trouvé des explosifs le long de la frontière de facto dans le nord de l’État hébreu. Au moins trois soldats syriens ont été tués, selon l’agence syrienne Sana.

«Ce que l’Iran et la Syrie ont fait: ils ont mis des engins explosifs improvisés près de la ligne Alpha pour frapper les troupes israéliennes. Ce que nous avons fait: nous venons de frapper des cibles de la force iranienne Qods et des forces armées syriennes en Syrie», a écrit l’armée d’Israël sur Twitter. La force Qods est une unité d’élite des gardiens de la révolution iraniens chargée des opérations extérieures.

Israël a déclaré avoir frappé «des installations de stockage, des quartiers généraux et des complexes militaires». «Des batteries de missiles sol-air syriens ont été touchées», est-il ajouté dans un communiqué.

Agression de «l’ennemi sioniste»

L’État hébreu a opéré des centaines de frappes aériennes et de missiles sur la Syrie depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011, ciblant les forces iraniennes et libanaises du Hezbollah déployées en territoire syrien ainsi que les troupes gouvernementales. Il reconnaît rarement les raids, mais il le fait lorsqu’il dit répondre à des attaques spécifiques sur le territoire israélien.

Au moins trois militaires ont été tués en Syrie dans ces frappes aériennes d’Israël menées à l’aube, a précisé de son côté l’agence de presse officielle syrienne Sana. Citant une «source militaire», Sana évoque une «agression aérienne» menée par «l’ennemi sioniste» contre «la région du sud». «L’agression a tué trois militaires et blessé un soldat, provoquant des dégâts matériels», ajoute l’agence. La source précise que les batteries de la défense antiaérienne syrienne ont été activées pour contrer les frappes israéliennes, «abattant un certain nombre de missiles».

Déclenché par la répression de manifestations prodémocratie, le conflit syrien s’est complexifié au fil des ans, impliquant une multitude de puissances étrangères et de groupes armés. La guerre a fait plus de 380’000 morts et des millions de déplacés.

ATS/NXP