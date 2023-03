Message fédéral sur l’armée – L’armée met 62 millions pour renforcer ses sites payernois Berne prévoit deux chantiers pour la construction d’un centre médical et de police, ainsi que la réfection des pistes. Sébastien Galliker

Devisée à 34 millions de francs, la construction d’un centre médical et de police est prévue sur le site actuel de la police militaire ouest, qui sera démoli. JEAN-PAUL GUINNARD

Ville de garnison depuis plus de 100 ans – un anniversaire célébré par la base aérienne en 2021 –, Payerne restera un lieu fort de l’armée suisse dans le futur. Une année après avoir annoncé la construction d’un centre pour le F-35A pour 62 millions dans le cadre du message sur l’armée 2022, le Département fédéral de la défense (DDPS) va poursuivre ses investissements à Payerne. Le message sur l’armée 2023 prévoit un même montant d’investissements immobiliers dans la Broye. Une partie servira à la réfection des surfaces pour le service de vol et une autre permettra la construction d’un centre médical et de police, sur le site actuel de la police militaire.