Nuisances sonores à Payerne – L’armée ne convainc pas les riverains sur le bruit du F-35A L’association des communes voisines de la base aérienne vient d’écrire à la conseillère fédérale Viola Amherd pour lui demander des garanties. Sébastien Galliker

Dans son courrier, l’ASIC s’inquiète notamment du bruit de roulement, où la différence sera plus élevée qu’en vol, ce qui aura un impact sur les zones les plus proches de la piste, en particulier à Morens. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Primo, vérifier et prouver que le niveau sonore des avions F-35A n’est bien que de 3 décibels (dB) plus élevé que la valeur moyenne des actuels F/A-18 et F5. Deuzio, attester que l’activité de la base aérienne sera réduite dans une proportion qui compense exactement l’augmentation du niveau de bruit. Une année après la présentation par le DDPS du rapport succinct sur les mesures de bruit et étude d’impact du F-35A, l’Association pour la sauvegarde des intérêts des communes broyardes touchées par l’aérodrome de Payerne (ASIC) souhaite clarifier ces deux points importants. Avant la prochaine mise à l’enquête du cadastre du bruit en lien avec le F-35A, elle vient d’écrire à la conseillère fédérale Viola Amherd.