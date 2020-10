Appui Covid dans les hôpitaux – L’armée suisse lance un appel aux volontaires Les troupes sanitaires et les militaires spécialisés dans les transports ont reçu mercredi un SMS les incitant à s’engager au moins quatre semaines. Lorraine Fasler

Plus de 5000 militaires suisses avaient déjà été sollicités lors de la première vague de la pandémie. Keystone

La situation sanitaire se détériorant dans le pays, l’armée recrute de manière ciblée des volontaires, afin de soutenir le système de santé publique face à la crise du Covid-19.

Le mercredi 28 octobre, 5000 militaires des bataillons hôpital, des compagnies sanitaires et d’un bataillon de circulation et transport ont reçu le SMS suivant: «L’armée a reçu la mission de soutenir à nouveau les autorités civiles au niveau des services de santé à partir du lundi 2.11.2020. Si vous êtes intéressé pour un tel engagement, vous trouverez de plus amples informations et la possibilité de manifester votre intérêt sous le lien suivant: www.armee.ch/v-sapp-cor. Nous avons besoin de votre précieux soutien.»

Les Cantons de Genève et de Fribourg ont actuellement fait appel à l’aide de l’armée. Il s’agirait essentiellement «d’aide aux soins directs aux patients, mais aussi dans ceux de la logistique (travaux de désinfection) et des transports de patients», a indiqué mercredi Didier Page, secrétaire général adjoint de la sécurité et de la justice, à l’agence Keystone-ATS.

L’appel à des volontaires, dans un premier temps, permettra de «soulager l’économie en cas d’un éventuel engagement ultérieur de l’armée», explique le Département de la défense. Des volontaires ont également été recherchés dans les écoles de recrues qui se terminent cette semaine. Ils recevront une formation avant d’être opérationnels au plus tôt, le mardi 2 novembre.

Ces demandes interviennent alors que l’armée a annoncé suspendre tous ses cours de répétition jusqu’à la fin de l’année. Les cours qu’elle considère comme indispensables à un possible soutien aux autorités civiles ne sont pas concernés.

Engagement de quatre semaines

Les soldats spécialisés volontaires sont susceptibles d’être déployés à travers toute la Suisse, selon les besoins des structures hospitalières, même si «les appartenances linguistiques seront prises en compte dans la mesure du possible. Ils doivent pouvoir être mobilisés au moins quatre semaines d’affilée», précise l’armée.

«Un maximum de 38 jours de service seront imputés sur l’obligation des services d’instruction en 2020. Les jours de service qui dépassent cette limite ne sont pas imputés, mais sont soldés et ont droit à l’APG», indique le communiqué. À noter que cet engagement volontaire n’exemptera pas les soldats de leur service obligatoire en 2021.

5000 militaires mobilisés au printemps

Les militaires avaient déjà été sollicités, sur appel, lors de la première vague de la pandémie, ce printemps, afin de venir en appui au système de santé de différents cantons, à l’Administration fédérale des douanes et aux corps de police cantonaux, avec un maximum de 5000 militaires (8000 avaient été demandés par le Conseil fédéral). L’armée avait satisfait près de 280 demandes d’hôpitaux et de maisons de retraite. Les premiers militaires avaient été mobilisés le 16 mars et les derniers étaient rentrés chez eux le 29 mai (hors bénévoles et services longs).